Salgında kurtarılan havayolu şirketlerine Cathay Pasific de eklendi

Koronavirüs salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelip kurtarılan havayolu şirketleri listesine Uzakdoğu merkezli Cathay Pasific Airlines da eklendi. Hong Kong devleti, Cathay Pasific’e 5 milyar dolar sermaye enjekte edecek. Hong Kong bunun karşılığında şirkette yüzde 6 hisse alacak ve yönetim kurulunda iki üye ile temsil edilecek.

Salgın nedeniyle Cathay Pasific’in yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 1’ine kadar gerilemişti.

Lufthansa da kurtarıldı

Alman havayolu şirketi Lufthansa da salgında yaşadığı zorluklar nedeniyle kurtarma talep etmiş, Alman devleti hisse karşılığı şirkete 9 milyar Euro sermaye enjeksiyonu kararı almıştı.