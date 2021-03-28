Salgında 1 milyon ev işçisi işsiz kaldı

Evlerde temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı işlerinde çalışan 1 milyon civarında işçi pandemide işsiz kaldı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Başkanı Gülhan Benli, normal dönemde ayda ortalama 2 bin 500 lira kazanan ev işçilerinin salgın gerekçesiyle evlere alınmayarak açlığa terk edildiğini, bu zor dönemde sosyal devleti de yanlarında göremediklerini söyledi.

Ev işlerinde çalışan kadınların eşlerinin de genel olarak kayıt dışı olarak inşaat ve benzeri işlerde çalıştıkları için ailecek nakit ücret desteği ya da kısa çalışma desteklerinden yararlanamadıklarını belirten Benli, “Bizler ailecek yokluğun içine sürüklenmiş milyonlarız. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. Çocuğunun sütünü, bezini alamayan birçok üyemiz intiharın eşiğine geldi” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi gönderdi.