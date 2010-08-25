T24 - Manisa Devlet Hastanesi’ne başvuran 16 kişiden 6’sının şüpheli ölümü araştırılıyor. Hastane doktoru Doç. Dr. Selma Tosun, ilk bulgulara göre enfeksiyon olmadığını belirterek, “Salgın yok” dedi.



Manisa Devlet Hastanesi'ne 12-20 Ağustos tarihleri arasında ateş, bilinç değişikliği ve vücutta döküntü şikayetleri ile 16 kişi başvurdu. Bu hastalardan 6’sı şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.



Ölüm nedenleriyle ilgili araştırma sürerken, “Batı Nil Ateşi” isimli hastalıktan şüpheleniliyor.



Ölümlerle ilgili açıklama yapan Manisa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı Uzman Doç. Dr. Selma Tosun, ilk tetkiklerde enfeksiyon olduğuna dair bulguya rastlamadıklarını söyledi.



Herhangi bir salgın olmadığını da belirten Tosun, “Salgın tehlikesi yok. Hastalık da yok” diye konuştu.



Yaşamını yitiren 6 hasta arasında yılan sokması, sıcak nedeniyle havale geçiren kişilerin de bulunduğunu da ifade eden Tosun, “Yoğun bakımda, serviste tedavi gören hastalarımız var. Bazı hastalarımız da taburcu edildi, dışarıdan takip ediyoruz” dedi.



Şu anda "Batı Nil Ateşi"nden bahsetmenin mümkün olmadığını ifade eden Tosun, test sonuçlarının 15 gün içinde alınmasının ardından kesin tanının konulabileceğini kaydetti.



Doç. Dr. Tosun, sıcakta fazla dolaşılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve hijyene dikkat edilmesi gibi uyarılarda bulundu.



