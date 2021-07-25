"Salgın sürecinde sigorta sektörü pozitif ayrıştı; sağlık poliçesi olan sigortalı sayısı 4 milyona ulaştı"

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, "Salgın döneminde Türk sigorta sektörü olarak hem prim büyümesinde hem teknik karlılıkta hem de dijitalleşme anlamında dünyadan pozitif ayrışan bir süreç yaşıyoruz." dedi.

Gülen, yılın ilk yarısının sigorta sektörü açısından nasıl geçtiğine ve ikinci 6 aydaki öngörülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm sıkıntılara rağmen sektörün büyümeyi sürdürdüğünü ifade eden Gülen, "Salgın döneminde Türk sigorta sektörü olarak hem prim büyümesinde hem teknik karlılıkta hem de dijitalleşme anlamında dünyadan pozitif ayrışan bir süreç yaşıyoruz. Çift haneli büyüme rakamları ve son yıllarda diğer sektörlere göre daha yüksek büyüme oranlarıyla, reel büyümelerle başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre hayat dışı prim üretiminin yüzde 19 artarak 30,6 milyar liraya ulaştığını aktaran Gülen, dünya ile karşılaştırıldığında bazın hala düşük olduğunu ancak dünyayı ve Avrupa'yı yakalamada özellikle son yıllarda aşama kaydettiklerini anlattı.

Uğur Gülen ayrıca, şirket olarak ilk 6 ayı oldukça iyi geçirdiklerini, ocak-mayıs döneminde prim üretimlerinin yüzde 29 artarak 2,4 milyar liraya yükseldiğini belirterek, mayıs özelinde prim üretiminin yüzde 34 büyümeyle 410 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Gülen, "Yılbaşında belirlediğimiz gibi prim üretiminde 2020 yılına göre yüzde 15-25 büyüme, net karda ise yüzde 10-20 hedefimizi koruyoruz." dedi.

Sağlıkla ilgili poliçesi olan sigortalı sayısı 4 milyona ulaştı

Aksigorta Genel Müdürü Gülen, salgın sürecinde sağlık sigortasına yönelik ilginin ve bilincin arttığını vurgulayarak, 2020'de sektör genelinde sağlık sigortaları prim üretimlerinde önceki yıla göre yüzde 18,50 artış yaşandığını, özel sağlık, tamamlayıcı sağlık, acil sağlık ve hastalık branşlarında yürürlükte poliçesi olan sigortalı sayısının 4 milyona yaklaştığını kaydetti.

Gülen, salgınla birlikte artan dijitalleşmenin beraberinde dijital riskleri de barındırdığını belirterek, sağlıktaki bilincin burada yeterince oluşamadığını, tüketicilerin, KOBİ'lerin, şirketlerin tehlikenin yeterince farkında olmadığını söyledi.

Aksigorta olarak son yıllarda salgından önce de dijitalleşmeye ağırlık verdiklerini aktaran Gülen, "Dijital kanal kullanımında önemli bir itici güç konumunda olan pandemi süreci de dijital kaslarımızı güçlendiren bir etken oldu. Pandemiyle birlikte tüm sigortacılık süreçlerini dijitalleştirirken, müşterilerimize de yeni nesil sigortacılık hizmeti sunuyoruz." diye konuştu. (AA)