Salgın sürecinde işsiz kalan müzisyenlerden 1 dakikalık ''Müziğin Sessizliği'' duruşu

T24 Haber Merkezi

Koronavirüs salgın sürecinin 'Yeni Normalleşme' döneminde eğlence sektörüne bağlı işletmelerde müzik yapanlar, seslerini duyurmak için 'Müziğin Sessizliği' eylemi yaptı.

Salgın döneminde mağdur olan müzisyenler içinde bulundukları zorlu şartlara dikkati çekmek için 24 Haziran'da Adapazarı Çark Caddesi'nde enstrümanlarıyla birlikte 1 dakika boyunca sessizce durdu.

Müzisyen Doğan Yılmaz sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla 26 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Kadıköy Caferağa Spor Kompleksi yanında yapılacak ikinci 1 dakikalık sessizlik duruşuna tüm müzisyen ve müzikseverleri enstrümanlarıyla birlikte davet etti.

Yılmaz sosyal medyada #müziksustu etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

''Doğdunuzda biz vardık. Belki ilk bebeklik oyuncağınız bir müzik kutusuydu yatağınızın üstünde dönen. Sevdiğiniz ilk insana bir şarkı armağan ettiniz. Düğününüzde ilk dans şarkınızı biz çaldık. İlk işinizi bir konsere giderek kutladınız. Bir konserde doğum gününüzü kutladınız. Ama biz sadece sizin eğlenceniz değiliz. Bazen acınız. Bazen kaybettiğiniz birini, bir anıyı hatıra getiririz. Bazen mutsuzluğunuzun, bazen hüznünüzün ifadesi oluruz. Ülkede her felakette ilk duyarlılık müzisyenden bekleniyor. Müzik susuyor. Müzisyenler evlerine ekmek götürmek zorunda olan emekçiler değil mi? Onların ailesi yok mu? Bu sadece bir hobi mi? Bizler sizin duygularınızı ifade ediyoruz. Sizi hiç yalnız bırakmadık. Bizi yalnız bırakmayın.

Pandemi devam ederken, herkes normalleşirken bir tek 1.2 milyon emekçinin çalıştığı eğlence sektörü susuyor. Ya hep beraber susacağız ya da hep beraber konuşacağız. Bizler de kirasını, faturasını, vergisini ödeyen insanlarız. Sesimiz sesiniz olsun. Bizi konuşun. Bizi unutmayın.

#müziksustu her şey devam ederken...''