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Koronavirüs

"Salgın, seyahati durma noktasına getirdi": Airbnb, çalışanlarının yüzde 25'inden fazlasını işten çıkarma kararı aldı

06 Mayıs 2020 10:13

T24 Dış Haberler

Seyahat sektörü yeni tip Koronavirüs salgınından ağır bir darbe alırken kullanıcıların dünyanın farklı noktalarında ev, oda veya hostelleri kiralamasına olanak veren Airbnb uygulaması, çalışanlarının yaklaşık yüzde 25'inden fazlasını işten çıkarma kararı aldı.

Şirket, 7 bin 500 çalışanının yaklaşık bin 900'üyle yollarını ayıracağını duyurdu.

Airbnb CEO'su Brian Chesky, çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, "Hayatımızda gördüğümüz en ağır krizi yaşıyoruz ve dünya genelinde seyahat durma noktasına geldi" yazarken, kendilerinin de "çok ağır bir darbe aldığını" ifade etti.

Chesky, işten çıkarılacak çalışanlarından özür dileyerek, "Lütfen bunun sizin hatanız olmadığını bilin" dedi.

Airbnb CEO'su, tüm çalışanlarının sağlık sigortalarının yıl sonuna kadar kaşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

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