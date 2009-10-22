'Salgın, okulları tatil ettirecek boyutta değil'

İstanbul Valisi Muammer Güler, 16 okuldaki 28 öğrencide H1N1 virüsünün tespit edildiğini bildirdi.

Muammer Güler, kentte domuz gribi konusunda stabil bir durumun söz konusu olduğunu ve vaka sayısında fazla artış olmadığını söyledi.

Güler, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere, İstanbul'daki domuz gribi vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gelen domuz gribine ilişkin testlerin sonuçlarının alınmaya devam ettiğini, Anadolu'dan da vakaların buraya geldiğini belirtti.

Vali Güler, "Şu anda domuz gribi konusunda stabil bir durum var. Fazla artış yok. Aynı sınıf ve okullarda domuz gribi vakasında bir kümelenme söz konusu değil. Böyle bir durum tespit edersek, elbette okulları tatil cihetine gideriz, ancak, ayrı sınıflarda olmaları veya her okulda 1-2 öğrenci olması, tatille ilgili bir zorunluluğu gerektirmiyor. Önemli olan koruma tedbirlerinin alınmış olmasıdır. Veliler, domuz gribi vakalarının hangi okullarda görüldüğünü ısrarla bize soruyor, ama İstanbul'un bütün okulları Dünya Sağlık Örgütü'nün 12 Haziran'da ilan ettiği gibi risk altındadır" dedi.

Vali Güler, İstanbul'da bugüne kadar 1300'ün üzerinde grip vakasında tahlil yapıldığını, 14 Mayıs tarihinden bu yana 283 domuz gribi vakasının tespit edildiğini söyledi.

Güler, bu vakaların hepsinin tedavilerinin sürdürülmekte olduğunu, hastanede yatan kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Bugün domuz gribinden bir kişinin öldüğü yolunda alınan bilginin de doğru olmadığını ifade eden Vali Güler, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Temmuz ayından itibaren 180 domuz gribi şüpheli vakanın geldiğini, bunlardan 50'sinde domuz gribi görüldüğünü, bunların da tedavilerinin yapıldığını ve tek bir ölüm vakasının olmadığını söyledi.

Güler, domuz gribinin daha önce yurt dışı bağlantılı vakalarda görüldüğünü dile getirerek, artık yerli vakaların görülmeye başlandığını vurguladı. Koruma tedbirlerinin sürdürülmesi ve dezenfekteye büyük önem verilmesi gerektiğini kaydeden Vali Güler, domuz gribi aşıları geldikçe riskli gruplar öncelikli olmak üzere aşıların da uygulanacağını dile getirdi.