Salgın nedeniyle kapalı olan okullara, FATİH Projesi kapsamında 18 bin etkileşimli tahta alınacak

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 18 bin adet etkileşimli tahta alınmasına ilişkin 17 Nisan’da ihale yapılacağını duyurdu. Müdürlüğün, ‘FATİH Projesi’ kapsamında yapacağı etkileşimli tahta ihalesini eleştiren Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, “Kaynak varsa eğitime verilen ara nedeniyle mağdur olan öğretmenler için kullanılmalı” dedi. Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre kamuya maliyeti 2 milyar TL olan ve 1 milyon 438 bin tabletin depolarda çürümeye terk edilmesi ile ilk etabı sonuçlanan FATİH Projesi kapsamındaki hizmet alımları devam ediyor. Bakanlık, okulların tatile girmek zorunda kaldığı bir dönemde proje kapsamında 18 bin adet etkileşimli tahta almak için harekete geçti. Birgün'denkamuya maliyeti 2 milyar TL olan ve 1 milyon 438 bin tabletin depolarda çürümeye terk edilmesi ile ilk etabı sonuçlanan FATİH Projesi kapsamındaki hizmet alımları devam ediyor. Bakanlık, okulların tatile girmek zorunda kaldığı bir dönemde proje kapsamında 18 bin adet etkileşimli tahta almak için harekete geçti.

Böyle bir dönemde MEB’in ihale yapmayı planlamasının düşündürücü olduğunu ifade eden Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, “Ücretli öğretmenler, usta öğreticiler, özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışan arkadaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunların, kaynak yokluğundan kaynaklı çözülemediği bir zamanda, bu ihalenin yapılmasını anlamak mümkün değil” diye konuştu.

"İktidar çağı yakalayamadı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel de 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitimin MEB’in uzaktan eğitime ilişkin kapsamlı bir eylem planı olmadığını söyledi. Eğitimde bugün gelinen süreci plansız kriz olarak tanımlayan Açıkel şöyle devam etti: “Bugün yaşanan sorun, bir plansızlık krizidir. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü kolaylaştırmak için çok daha verimli geçirilmesi gereken yıllar, AKP iktidarınca plansız şekilde tüketilmiştir. Eğitim konusunda AKP, Türkiye’yi küresel liglerde rekabet edemez bir noktaya sürüklemiştir.”

Özel okul ücretleri ödenmeye devam edecek

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından merak edilen özel ücretlerine ilişkin açıklama geldi. Türkiye Özel Okullar Derneği’nin açıklamasına göre özel okullar eksik kalan eğitimi, okullar açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle verecek. Ancak açıklamada okulların açılması yeni eğitim dönemine sarkarsa ne olacağına ilişkin bir ifade yer almadı.