'Salgın geçene kadar genelevleri kapatın'

Hayat kadınları, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a başvurarak, domuz gribine karşı genelevlerde de önlem alınmasını istedi ve ilginç bir talepte bulundu. Akdağ'a gönderdikleri dilekçede "Domuz gribi tehdidi geçene kadar genelevleri kapatın, sigorta primlerini de devlet ödesin" dedi.



Genelev müşterileri eğitimsiz kişiler



İşte hayat kadınlarını çatısında toplayan 'İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği'nin Başkanı Okşan Öztok'un bakanlığa gönderdiği dilekçe:



Domuz gribi ile ilgili bakanlığınızın çalışmalarını takdirle takip etmekteyiz. Bir vatandaş, bir sivil toplum örgütü olarak, kadirşinas bu çalışmalarınıza destek olmak amacı ile tecrübelerimiz gereği önerilerimiz olacaktır.



Derneğimizin çalışma alanı olan cinsel sağlık tecrübelerimiz ışığında, domuz gribi ile mücadelenize sosyal sorumluluk gereği katkı sunmak amacıyla bir öneride bulunmak istiyoruz. Domuz gribi tehdidi geçene kadar, ülkedeki tüm genelevlerin geçici süre ile kapatılması, kadınların SGK primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz Çünkü daha önce yaptığımız çalışmalarda genelev müşterilerinin eğitimsiz bireylerden oluşmaktadır.



Bu duruma dikkatinizi çekiyor önerimizi hayata geçirmenizi saygı ile arz ediyoruz.

