Salgın döneminde 500 milyon liralık elektrik ve doğalgaz faturası ödenemedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yılın ilk dokuz ayında 500 milyon liralık elektrik ve doğalgaz faturasının ödenemediğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in salgın döneminde ödenemeyen doğalgaz ve elektrik faturalarına dair soru önergesine yanıt geldi.

Bakan Dönmez’in verdiği bilgiye göre ilk 9 aydaki 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından 107 bini ödenemedi. Ödenemeyen miktar ise 100 milyon 600 bin lirası.

Diken'in haberine göre; doğalgaz faturalarında ise toplamda 128 milyon 809 bin 427 faturadan 51 bini ödenemedi. Ödenemeyen miktar 399 milyon lirayı buldu.

CHP’li Gürer, verilen rakamların sadece meskenlere ait elektrik ve doğalgaz abone borçları olduğunu belirterek işyerleriyle ilgili verilerin eklenmesiyle ödenemeyen fatura miktarının çok daha büyük boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

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