İBB'nin 'Askıda Fatura' kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine sağlanan destek 31 milyon lirayı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Mayıs ayında tanıtılan askıda fatura uygulamasıyla şimdiye kadar yapılan desteklerin toplamı 31 milyon lirayı geçti.

Pandemi sürecinde zor günler geçiren vatandaşların ödeyemediği faturalar için İBB tarafından başlatılan ‘askıda fatura’ uygulamasıyla 226 bin 355 fatura ödendi. İBB’nin sitesine göre 74 bin 722 fatura daha ödenmeyi bekleniyor. Bu uygulama ile bugüne kadar ödenen miktarın toplamı 31 milyon 741 bin 801 lira oldu.

Öten yandan İBB’nin asile destek paketi kapsamında 1 milyon 877 bin 300 lira; anne-bebek desteği uygulaması ile 1 milyon 959 bin 800 lira; öğrenci destek paketi uygulamasıyla da 1 milyon 482 bin lira ödendi.