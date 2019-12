Salgın bitiyor mu?

T24- Dünyada bir haftada domuz gribi nedeniyle ölenlerin sayısı 755’ten 588’e düştü. İsviçre ‘Salgının yakında biteceğini düşünüyoruz’ dedi



Tüm dünyada geçen yıl büyük bir koruk dalgası yaratan domuz gribi salgınının hızı kesildi. Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) yapılan açıklamaya göre, geçen hafta dünyada bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 142’ye yükseldi. Son bir haftada dünyada domuz gribi nedeniyle ölenlerin sayısı ise 588 oldu. Önceki hafta 755 kişi ölmüştü.





Hastalığın güçlü bir şekilde yayılmaya başladığı ekim-kasım dönemlerinde domuz gribi nedeniyle ocak-şubat aylarında 70 bin kişinin ölebileceği tahminleri yapılıyordu. WHO verilerine göre, Avrupa’da şüpheli vakalara yapılan analizlerde domuz gribi çıkma oranı da yüzde 45’ten yüzde 22’ye düştü. İsviçre Sağlık Bakanlığı ise domuz gribi salgınının birkaç hafta içinde sona ermesinin beklendiğini duyurdu. İsviçre’de her 100 bin kişiden 81’inde hastalığa rastlanıyor. Hastalığın salgın tanımından çıkması için bu sayının 50’nin altına inmesi gerekiyor. İsviçreli yetkililer bu sayıya birkaç hafta içinde ulaşılabilceğini tahmin ediyor