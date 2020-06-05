"Salgın bitiyor" havası doğunca dolar dünyada düşmeye başladı

Dolar TL karşısında Cuma gününü hafif yükselişle başlarken, Amerika'daki olayların da etkisiyle diğer güçlü paralar karşısında değer kalbetmeye devam ediyor. Doların altı güçlü para birimi karşısındaki değerini izleyen Dolar Endeksi, uzun bir aradan sonra ilk kez 97 seviyesinin altına indi. Bu, Dolar Endeksi'nin son 11 ayda gördüğü en düşük seviye...



Koronavirüs salgınının sıcak günlerinde tüm dünyada yatdırımcılar "güvenli liman" olduğu düşüncesiyle dolara hücum edince Dolar Endeksi 100'ün üzerine çıkmıştı. Ekonomilerin açılmasına paralel olarak risk iştahının geri dönmesi, doların değer kaybetmesine neden oldu.



Risk iştahının artmasında Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü Avrupa Birliği ekonomisini desteklemek için varlık alım programını 600 milyon Euro daha artıracağını açıklaması ve Amerika'da işsizlik başvurularının Mart ve Nisan'da ulaştığı rekor seviyelerden sonra geçen hafta 1.9 milyon kişiye gerilemesi etkili oldu.



Dolar Endeksi'ndeki düşüşü sosyal medyada yorumlayan Mahfi Eğilmez de, "Dolar, ABD'de başlayan ve devam eden olaylar sonrası diğer paralara karşı değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar Endeksi (DXY) 97'nin altında" değerlendirmesi yaptı.