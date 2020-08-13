Şalgam suyuyla ünlenen Doğanay Gıda, Lüksemburglu şirkete satılıyor

Şalgam suyu üretiminde Türkiye’nin bilinen en önemli firmalarından olan Doğanay Gıda'yı, Lüksemburg merkezli Purple Beverages satın alıyor

Temeli 1960’lı yıllara dayanan Doğanay Gıda, ilk üretimine Adana’daki Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu tesiste 1997’de başladı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre; Remzi ve Rafet Doğanay kardeşler tarafından yönetilen şirket, şu anda limondan çileğe, ananastan elma suyuna kadar hatta sirke, nar ekşisi gibi sıvı üretimleri yapıyor.



Türkiye’deki şalgam suyu pazarının yüzde 90’ından fazlasını üreterek 30 ülkeye ihraç eden şirket, toplamda 80 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislerde bu üretimleri gerçekleştiriyor.

Doğanay Gıda'yı Lüksemburg merkezli Purple Beverages satın alıyor. Anlaşma sağlanırsa, Doğanay'ın tamamı Lüksemburg merkezli şirkete devredilecek.