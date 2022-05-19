Saldırıyı Twitch'ten yayınlamıştı; Buffalo saldırganının kullandığı sosyal medya platformları incelemeye alınacak

New York Başsavcısı Letitia James, Buffalo’da 10 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıda, saldırganın kullandığı sosyal medya şirketlerinin de inceleneceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, 14 Mayıs’ta New York eyaletinin Buffalo şehrinde 18 yaşındaki Payton Gendron, bir süper markete girerek ırkçı motivasyonla hareket ettiği silahlı saldırı düzenlemişti. 13 kişinin vurulduğu saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırının ardından polise teslim olan Gendron’un 180 sayfalık, ırkçı, anti Semitist görüşlerin yer aldığı manifestosu ortaya çıkmıştı. Gendron’un ırkçı manifestosu, 4chan isimli platformda başka aşırı sağcı radikal kullanıcılar tarafından kopyalanmıştı. Gendron aynı zamanda saldırı sırasında Twitch’ten canlı yayın yapmıştı.

New York Başsavcısı Letitia James, Twitter’dan yaptığı açıklamada saldırganın kullandığı Twitch, 4chan, 8chan gibi uygulamaların inceleneceğini söyledi.

James, “Bu terör saldırısı bir kez daha bu platformların nefreti yayma ve teşvik etmek konusundaki tehlikesini ortaya koydu” dedi.

Ne olmuştu?

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo şehrinde Cumartesi günü düzenlenen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından belediye başkanı, saldırganın özellikle siyahları hedef aldığını açıkladı. Daha önce soruşturma geçiren şüphelinin böyle bir saldırıyı düzenleyebilmesi tepkilere neden oldu.