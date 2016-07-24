T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Saldırıyı bir yıldır planlıyordu'

Bavyera Eyalet Emniyet Teşkilatı ve Başsavcılık cuma günü Münih'i kana bulayan saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulguları kamuoyuyla paylaştı.

24 Temmuz 2016 19:58


Bavyera Eyalet Emniyet Teşkilatı ve Münih Başsavcılığı Münih'te geçen cuma akşamı 9 kişiyi silahla öldüren 18 yaşındaki David Ali S.hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulgularla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

"Münih saldırganının eylemini bir yıldır planladığını" kaydeden Bavyera Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) Başkanı Robert Heimberger, David Ali S.'nin eylemi öncesinde yazılı bir manifesto kaleme aldığını belirtti.

Robert Heimberger, "Saldırganın birinci şahıs keskin nişancı oyunlarına (FPS) aşırı düşkün olduğunun tespit edildiğini" söyledi.

David Ali S.'nin saldırıda kullandığı silahı internetin karanlık yüzü olarak bilinen “darknet” ya da bir diğer ismiyle “deep web”ten temin ettiği belirtiliyor. Saldırganın silahı buradan bulduğuna dair sanal odalarda yazışmaların mevcut olduğu aktarıldı.

Bavyera Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) Başkanı Robert Heimberger saldırganının bir Facebook hesabını eklediği yönünde herhangi bir bulgu olmadığını, ilk bulguların David Ali S.'nin sahte bir hesap oluşturduğu yönünde olduğunu belirtti.

Başsavcı Steinkraus-Koch Münih ise “saldırganının kurbanlarını önceden belirlemediğini” kaydetti.

3 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor

İran asıllı Alman vatandaşı David Ali S. geçen cuma günü sekizi genç dokuz kişiyi öldürdükten sonra başına kurşun sıkarak intihar etmişti. Saldırıda yaralanan 35 kişiden üçünün halen hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Saldırıyı tek başına gerçekleştiren David Ali S.'in depresyon nedeniyle tedavi gördüğü açıklanmıştı.

Polis olay yerinde saldırganın silahından çıktığı belirtilen 57 mermi kovanı bulmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Bavyera Eyalet Emniyet TeşkilatıBaşsavcılıkMünihMünih Başsavcılığı MünihDavid Ali S hakkındaBaşkanı Robert Heimberger David AliHeimbergerAliEyalet Emniyet TeşkilatıBaşkanı Robert HeimbergerFacebookDavid Ali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24