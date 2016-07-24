'Saldırıyı bir yıldır planlıyordu'



Bavyera Eyalet Emniyet Teşkilatı ve Münih Başsavcılığı Münih'te geçen cuma akşamı 9 kişiyi silahla öldüren 18 yaşındaki David Ali S.hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulgularla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

"Münih saldırganının eylemini bir yıldır planladığını" kaydeden Bavyera Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) Başkanı Robert Heimberger, David Ali S.'nin eylemi öncesinde yazılı bir manifesto kaleme aldığını belirtti.

Robert Heimberger, "Saldırganın birinci şahıs keskin nişancı oyunlarına (FPS) aşırı düşkün olduğunun tespit edildiğini" söyledi.

David Ali S.'nin saldırıda kullandığı silahı internetin karanlık yüzü olarak bilinen “darknet” ya da bir diğer ismiyle “deep web”ten temin ettiği belirtiliyor. Saldırganın silahı buradan bulduğuna dair sanal odalarda yazışmaların mevcut olduğu aktarıldı.

Bavyera Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) Başkanı Robert Heimberger saldırganının bir Facebook hesabını eklediği yönünde herhangi bir bulgu olmadığını, ilk bulguların David Ali S.'nin sahte bir hesap oluşturduğu yönünde olduğunu belirtti.

Başsavcı Steinkraus-Koch Münih ise “saldırganının kurbanlarını önceden belirlemediğini” kaydetti.

3 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor

İran asıllı Alman vatandaşı David Ali S. geçen cuma günü sekizi genç dokuz kişiyi öldürdükten sonra başına kurşun sıkarak intihar etmişti. Saldırıda yaralanan 35 kişiden üçünün halen hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Saldırıyı tek başına gerçekleştiren David Ali S.'in depresyon nedeniyle tedavi gördüğü açıklanmıştı.

Polis olay yerinde saldırganın silahından çıktığı belirtilen 57 mermi kovanı bulmuştu.