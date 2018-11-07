Saldırıya uğrayıp, tahrip edilmişti: 10 Ekim Anıtı yenilendi

Ankara’da saldırıya uğrayan 10 Ekim Anıtı, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin çalışmasıyla yenilendi.

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı’nda yapılmak istenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne IŞİD tarafından düzenlenen ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Gar önünde yaşamını yitirenleri temsilen sembolik bir 10 Ekim Anıtı yapılmıştı.

Anıta, 26 Ekim’de Milli Türk Talebe Birliği isimli grup tarafından saldırı düzenlenmiş ve tahrip edilmişti.

Katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı anıt 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin çabalarıyla yenilendi.