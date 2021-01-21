Saldırıya uğrayan Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan İçişleri Bakanı’na: Ülkü Ocakları’ndan mı, Bahçeli'den mi, MHP'den mi korkuyorsun?

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırılara yönelik olarak 'tepkisel' yorumu yapmasını bugünkü köşesinde eleştirdi. Uğuroğlu, Bakan Soylu'ya, "Ülkü Ocakları’ndan mı, Devlet Bahçeli'den mi, MHP'den mi korkuyorsun?" diye sordu.

Uğuroğlu yazısında, "Türkiye'de aktif siyaset yapan 16 siyasi partiden 15'inin genel başkanı uğradığım alçakça, kalleşçe, haince ve organize terör saldırısı nedeniyle, 'Geçmiş olsun' mesajları verdiler. Organize olduğu, siyasi olduğu ve infaz emrinin bir organize suç örgütü tarafından yapıldığının en önemli delili şudur: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerini sıralamıştır. Gazeteci Afşin Hatipoğlu bu açıklamayı yorumladı. Ben ise bu demece Yeniçağ yazımda yer verdim. Hatipoğlu Perşembe günü, Özdağ ve ben Cuma günü peş peşe saldırıya uğradık." değerlendirmesini yaptı.

Uğuroğlu, "Saldıranların ortak özelliği, 'Ülkü Ocakları' üyesi ya da yandaşı olduklarıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayların "tepkisel" olduğunu söyledi. Peki, saldırıya uğrayan Özdağ, Hatipoğlu ve ben ne yapalım? Süleyman Soylu'ya soruyorum. Serbest bırakılan 4 saldırganı yakalayıp tek tek veya toplu halde dövsem, bana hakaretler düzen MHP yöneticilerine fiziksel saldırı yapsam, bunlara da, 'tepkisel' mi diyeceksin? Neden, 'örgütsel' demiyorsun? Ülkü Ocaklarından mı, Devlet Bahçeli'den mi, MHP'den mi korkuyorsun?" ifadesini kullandı.