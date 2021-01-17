Saldırıya uğrayan Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını ilettiğini belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" başlıklı yazısında Uğuroğlu, "Evet, biraz büyüdüm 70 yaşına geldim ama bana saldıranlardan daha cesurum. Onlar korkak zavallı maşalar. Kaçmayın şerefsizler, gelin erkekçe dövüşelim diye bağırdım. 50 yıllık gazeteciden korktular arkalarına bakmadan kaçtılar. Bu zavallıları bana gönderenler de korkak insanlardır, kahpe, kalleş insanlardır. Yüzüme bakamazlar, ortaya çıkamazlar…" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu, "Türkiye'de özgür medya olmazsa, demokrasi olmaz, demokrasi olmazsa fikir özgürlüğü olmaz, fikir özgürlüğü olmazsa diktatörlük olur, diktatörlük olursa özgür yargı olmaz, özgür yargı olmazsa adalet olmaz, adalet olmazsa devlet olmaz, olamaz…" görüşünü savundu.

Uğuroğlu, "Beni arayarak dedi ki; 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın 'Üzüntülerini ve geçmiş olsun' dileklerini iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı menfur saldırı haberini alır almaz gerek Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e gerek İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya gerekli talimatları vererek azmettiricilerin de ortaya çıkartılması talimatını verdi. Çok geçmiş olsun' dedi.Sayın Altun'un sözlerini haber olarak da okuyabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a, Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İlk arayan İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener'e, Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamollaoğlu'na, Demokrat Parti lideri Sayın Gültekin Uysal'a, Genç Parti Onursal Başkanı Sayın Cem Uzan'a, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'ye, Doğru Parti lideri Rıfat Serdaroğlu'na, AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan'a, K Partili eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a... Her partiden yüzlerce milletvekiline ve özellikle Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin nezdinde beni evimde gibi ağırlayan ve müthiş destek vererek suçluları yakalayan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kahraman polislerime şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.