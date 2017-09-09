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Saldırıya uğrayan VEDAŞ aracını almaya giden çekiciye mayınlı tuzak: 3 yaralı

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü yakınlarında 3 gün önce teröristlerin saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı VEDAŞ'a ait aracı almaya giden çekiciye de PKK'lı teröristler tarafından mayınl

09 Eylül 2017 15:25

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü yakınlarında 3 gün önce teröristlerin saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı VEDAŞ\'a ait aracı almaya giden çekiciye de PKK\'lı teröristler tarafından mayınlı tuzak kuruldu. Patlamada 3 kişi yaralandı.
Yüksekova\'nın Onbaşılar Köyü Çobanpınar Piyade Hudut Karakolu\'na bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde 6 Eylül 2017\'de çalışan VEDAŞ ekibine PKK\'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu evli ve 2 çocuk babası elektrik teknikeri 35 yaşındaki Hazım Şahin ile evli 3 çocuk babası 35 yaşındaki Sabri Özdel hayatını kaybetti. Saldırıda Elektrik Mühendisi Fendi Yüzgeç ile işçiler Ferdi Karatay ve Mustafa Kaya yaralandı.
Yaralıların tedavileri sürerken, dün akşam saatlerinde bölgeye VEDAŞ ekibinin aracını alamaya giden çekiciye de PKK\'lı teröristler mayınlı saldırı düzenledi. Yola döşenen mayının inflak etmesi sonucu meydana gelen patlamada çekici sürücüsü Yaşar Arslan, Sabri Özatlı ve İsa Alıcı yaralandı. Olay yerine giden ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

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