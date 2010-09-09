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Yaşam

Saldırıya uğrayan uzman çavuş ateş açtı

Hakkari'de sivil aracıyla geçtiği sırada, göstericilerin taşlı saldırısına uğrayan uzman çavuşun açtığı ateşte 13 yaşındaki Vedat Turan yaraland&

09 Eylül 2010 03:00

T24- Hakkari'de sivil aracıyla geçtiği sırada, göstericilerin taşlı saldırısına uğrayan uzman çavuşun açtığı ateşte 13 yaşındaki Vedat Turan yaralandı.
    

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından kentin değişik mahallelerinde biraraya gelen gruplar, yola barikat kurup ateş yaktı.


Bu sırada ailesinin de içinde bulunduğu özel aracıyla Keklikpınar Mahallesi'nden geçen ve taşlı saldırıya uğrayan uzman çavuş, ateş açtı. Açılan ateş sonucu, kafasına kurşun isabet eden 13 yaşındaki Vedat Turan yaralandı.


Hakkari Valisi Muammer Türker, bir uzman çavuşun, ailesinin de içinde bulunduğu sivil aracının, taşlı saldırıya maruz kaldığını söyledi.


Türker, "Taşlı saldırıya maruz kalan uzman çavuş, aracından inerek kendini savunmak amacıyla silahıyla havaya ateş açıyor. Açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden kişi yaralandı" dedi.


Vali Türker, uzman çavuşun gözaltına alındığını belirtti.

Bu arada başına kurşun isabet ederek ağır yaralanan 13 yaşındaki Vedat Turan, Van'a sevkedildi.  Yaralı Turan'ın Van'a sevki sırasında Hakkari Devlet Hastanesi önünde toplanan kalabalıkla polis arasında arbede yaşandı.


Polis, olayların büyümesi üzerine kalabalığa gözyaşartıcı bomba attı. Atılan gözyaşartıcı bombalarının bazıları acil servis içine düştü. Yaralı Turan, hastaneden alınarak ambulansla Van'a gönderildi.

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