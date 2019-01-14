Saldırıya uğrayan hakem ameliyat oldu

İbrahim DANIŞ / TORBALI, (DHA)

İZMİR 1. Amatör Lig 10. Grup\'ta Torbalı Yedi Eylül Stadı\'nda dün oynanan Ayrancılar Gençlikspor ile MESEV Gençlik ve Spor arasında oynanan müsabakanın son anlarında saldırıya uğrayan Hakem Fatih Tokail, ameliyat oldu. Aynı zamanda İzmir Emniyeti\'nde görevli komiser olan Tokail\'in kulağından küçük bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içinde hakeme saldıran 2 şahıs, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde gözaltında tutuluyor. Olayın fitilini ateşleyen Ayrancılar Gençlikspor Teknik Direktörü Burak Atasoy, hakeme ilk fiili saldırıyı gerçekleştiren Ayrancılar\'dan Osman Karataş, Necim Oğuz ve birçok futbolcunun Amatör Futbol Disiplin Kurulu\'na sevkedileceği öğrenildi.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, hakem, gözlemci ve saha komiserinin detaylı raporunu beklediklerini söyledi. Torbalı\'da 1-1 berabere devam eden karşılaşmada hakemin verdiği karara tepki göstererek tribüne yollanan Ayrancılar Gençlikspor Teknik Direktörü Burak Atasoy, pozisyonun devamında kullanılan frikiğin golle sonuçlanmasıyla sahaya atladı. Ayrancılar\'ın yediği golden sonra oyunu bitiren hakem Tokail\'e doğru koşan Atasoy\'dan önce futbolcular hakeme saldırmaya başladı. Sahanın içi karışırken, bu kez taraftarlar tribünlerden atlayıp hakem Fatih Tokail\'e saldırmaya çalıştı.

Tekme ve yumruklarla darp edilen Tokail kendini soyunma odasına zor attı. Yardımcı hakemler Berkan Şen ve Abdurahim Akça\'ya da fiziki saldırı gerçekleşirken, polis olaylara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olaylar sonucunda şiddete maruz kalan Hakem Fatih Tokail, yardımcıları ve MESEV Gençlik Sporlu futbolcular, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayette bulundu. Olayı görüntüleyen Demirören Haber Ajansı\'nın muhabiri de darp edildi.

FOTOĞRAFLI