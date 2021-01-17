Saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı, olayın nasıl olduğunu sordu

Evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığını söyledi.

"Cumhurbaşkanı beni aradı ama bir açıklama yapmadı"

Halk TV'de Fatih Ertürk ile Türkiye Nereye programına bağlanan Selçuk Özdağ, “Sayın Cumhurbaşkanı beni aradı ama bir açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yapıyor. Failler yakalanacak diye. Bir de onun arkasına bakacaksınız. Cumhurbaşkanı olayın nasıl olduğunu sordu ben de anlattım. Devlet Bahçeli hakkında bir tweet attığımı, hakaret ve iftira olmadığını söyledim. 'Geçmiş olsun' dedi. Silahı kimin sıktığını sordu. Hayırlı akşamlar dedi ve kapattı.” açıklamasını yaptı.

"Semih Yalçın ve Devlet Bahçeli konuşmalarını nasıl yaparsa aynı şekilde cevap alacaklar, bunu bilsinler"

Özdağ, “Şöyle bakalım olaya. Sayın Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. 'HDP kapatılsın, CHP ve İyi Parti'de teröre yardım ve yataklıktan soruşturmaya tabii tutulsu', bizler için de 'Pensilvanya projesi' dedi. Ben de kendisine bir tweet attım. Ben kendisine soruları sorduktan sonra Semih Yalçın beyefendi bir tweet attı. Bizim dönekliğimizden, insanların fikirlerinin değişebileceğini ama insanların partisine sadık kalması gerektiği ifadeleri içeren. Onlar her şeyi söylüyor. Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e, Davutoğlu'na, Babacan'a PKK'lı diyorlar, ajan, hain, FETÖ'cü diyorlar. Ne zaman onlar ya da MHP eleştirildiğinde hemen bir anda gençler devreye giriyor, sopalar, silahlar konuşuyor. Bundan da memnunlar. Yalçın, 'Bizim hareketin delileri çoktur' açıklamasını yapmış. O delileri yola getirecek bir akıllı çıkar, bunu bilsin ki burda da deliler çok. Bunu öyle bilsin. Sayın Semih Yalçın ve Devlet Bahçeli konuşmalarını nasıl yaparsa aynı şekilde cevap alacaklar bunu bilsinler. " dedi.

"Siz fikirler ile mi dövüşecekseniz yoksa sopalarla mı silahlarla mı?"

Özdağ, "4 kişi gönderdiler. Ben evimden çıktım, solumda bir şahıs gördüm şüphelendim. Arabama giderken arkamdan bacağıma vurdular, düşürmek istediler düşüremediler. Ben onlarla dövüşmeye başladım. Bir şahıs elinde silah ile bekliyordu. Kafama darbe aldım. Bunların yiğit adam olmadıkları belli. Kaçıyorlar. Sayın Bahçeli'ye sormak isterim. Siz fikirler ile mi dövüşecekseniz yoksa sopalarla mı silahlarla mı? Siz Türkiye'yi böyle mi yöneteceksiniz?" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı'na da zarar veriyorlar"

Özdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'na da zarar veriyorlar. BBC, 'Türkiye'de bir siyasetçiye suikast oldu' diye geçti. Türkiye'yi itibarsızlaştırıyorlar. Ben korkusuz bir adamım. 12 Eylül'ü yaşadım. İdamla yargılandım, 7 sene yattım. Öyle Semih Yalçın'ın dediği gibi 'hasbelkader' de değil. Gençlik lideriydim. Buradan ben bütün geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür ediyorum. " ifadesini kullandı.

"Bahçeli, 'Olayla bizim alakamız yok' diyorsa neden beni arayıp geçmiş olsun demiyor?"

Özdağ, "Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının açıklama yapması lazım. Devlet Bahçeli, 'Olayla bizim alakamız yok diyorsa neden beni arayıp geçmiş olsun demiyor? Neden demeç verip bu olayı kınıyorum demiyor? Cumhur İttifakı'nın tüm ortakları benim açıklamalarımdan rahatsızlık duyuyorlar." düşüncesini dile getirdi.