Saldırıya ilk tepkiler

Emekli Orgeneral Edip Başer:



Bir terör örgütünü bütünüyle yok etmek ya da etkisiz hale getirmek oldukça zor. Ya da dağdan böyle bazkın tarzında Mehmetçiklerimize saldırıda bulunacak. Arkalarında siyasi destek gördükçe buna fırsat bulacaklar. Ve biz de maalesef şehit vermeye devam edeceğiz.





CHP'li Mustafa Özyürek:



PKK'yı ortadan kaldıracak bir operasyon yapmak lazım. Bunları yapmayınca bizi üzen böyle saldırıları yapıyorlar.





MHP'li Oktay Vural:



Hükümet, sınırötesi operasyon kararı alınmasına bile ayak sürümüştü. PKK ile topyekün bir mücadele gerekiyor.Hükümet terörle mücadele konusunda hangi adımları attı.Milletimiz PKK'nın son çırpınışlarıdır açıklamaları karşısında PKK2nın bertaraf edileceği yolunda bir hareket bekliyor.



USAK Başkanı İhsan Bal:



TC ilk defa bu kadar geniş kapsamlı demokratikleşmeyi gerçekleştirdi. PKK'nın bugün gelmiş olduğu noktada avantajlarının bir çok kısmını kaybettiği ortada. PKK'lıların üç günde biteceğini düşünmek bizi yanıltır. Önemli elemanlarını kaybeden örgüt ciddi bir saldırı yapmak için sabah akşam çalışıyordu. Ve bunu gerçekleştirdiler.DTP çıkıp bu saldırıyı kınamalıdır. Operasyonel bazda böylesine büyük bir saldırı araştırılmalıdır. Bizi ne kadfar yalnızlığa ve ayrılığa mahkumetmek istiyorsa terörist biz de halk olarak birlik içinde olduğumuzu göstermeliyiz. Barış ve kardeşliği gösterecek bir sokak duruşuna ihtiyacımız var. Tezkerenin yaklaştığını ve bu nedenle böyle bir operasyonun yapıldığını düşünmüyorum ben. Bu tahrik eden bir saldırı.



