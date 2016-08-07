Saldırının terör eylemi olup olmadığı araştırılıyor



Belçika Başbakanı Charles Michel RTL Televizyonuna cumartesi gecesi verdiği demeçte saldırının terör motifli olabileceğine işaret etti ve "Bu terör bağlantılı yeni bir saldırı gibi görünüyor" açıklamasını yaptı. Michel, Twitter üzerinden de "Charleroi kentinde yaşanan saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum" mesajını paylaştı.

Belçika'nın Charleroi kentinde cumartesi akşamı bir saldırgan sokak ortasında iki polisi palayla yaralamıştı. Charleroi Emniyeti yetkilileri Twitter üzerinden yayınladıklar mesajda saldırganın "Allahüekber" diye bağırıp polislerin üzerine saldırdığını kaydetmişti.

Charleroi Emniyet Müdürlüğü'nün önünde meydana gelen olayda, polis memurlarından biri yüzünden ağır şekilde, diğeri ise hafif yaralanmıştı.

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon saldırıyı "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirdi. Jambon ülkede şu an için Belçika ulusal kriz merkezi Ocam'ın en yüksek ikinci seviye olan ve 'mümkün ve muhtemel terör tehdidi' anlamına gelen 3. seviye alarm durumunun sürdüğünü kaydetti.

200 bin kişinin yaşadığı Charleroi, Brüksel'in yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunuyor.

2015 yılının ocak ayında Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun merkezine ve bir koşer süpermarkete silahlı saldırı düzenlenmiş, yetkililer bu saldırılarda kullanılan silahların Charleroi ve Brüksel'den geldiğini açıklamıştı. Yine 2015 yılında Paris'te 130 kişinin hayatına mal olan saldırıların faili de Belçika'da yakalanmıştı.