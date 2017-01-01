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Saldırının tanığı futbolcu: Kız arkadaşım bayıldı, sırtıma alıp koştum

"Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı"

01 Ocak 2017 15:32

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında Reina'da bulunan futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını anlattı.

BBC Türkçe'ye konuşan Boydaş, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.

"Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama bulundukları yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.

Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.

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