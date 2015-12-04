Saldırının sebebi araştırılıyor



ABD’nin Kaliforniya eyaletinde engellilere ait bir sosyal hizmet kurumuna yaptıkları silahlı baskın ile 14 kişinin ölümüne ve 21 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren saldırganların amacı henüz netlik kazanmadı.

Soruşturma ekipleri, Seyid Faruk (28) ve eşi Taşfen Malik (27) adlı faillerin ciddi bir mühimmat deposuna sahip olduklarını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde çiftin üzerinde bin 600 mermi, evleri ve arbasından da otomatik saldırı silahı, tabanca ve uzun namlulu silahlara ait 4 bin 500’den fazla mermi ve 12 boru tipi bomba bulundu. Saldırının meydana geldiği San Bernardino kentinin emniyet müdürü Jarrod Burguan, çiftin başka saldırılar düzenlemeye donanımlı olduğunu söyledi.

Terör ihtimali

CNN ve CBS televizyon kanallarında yer verilen ve soruşturma çevrelerine dayandırılan haberlerde, Seyid Faruk’un sosyal medya üzerinden terör şüphelileri ile iletişimde olduğu bildirildi. Haberlerde failin 'radikalleşmiş' olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ancak saldırı sebebinin iş yerinde bir başka sorunun da olabileceği belirtildi.

ABD vatandaşı bir Müslüman olan Faruk’un Pakistan asıllı eşi ile internette tanıştığı ve onunla ilk kez Suudi Arabistan’da buluştuğu belirtliyor. Faruk'un 2014 yılında eşi ile birlikte ABD’ye döndüğü bildiriliyor.

Soruşturmayı yürüten FBI görevlisi David Bowdich, engellilere ait sosyal hizmet kurumuna yapılan saldırının kesinlikle planlı bir saldırı olduğunu belirtti. Bowdich, saldırganların kendilerine bir misyon edinmiş olabildiğini belirtti.

İmam: Radikalleşme işareti görmedik

Ancak failin sık sık gittiği, El Ulem El İslamiya cemaatine ait caminin imamı Mahmud Nadvi ise Faruk'un radikalleştiği yönündeki iddiaları geri çevirdi ve "Biz radikalleştiğine dair hiçbir işaret görmedik" diye konuştu. Cemaat üyelerinden bir üniversite öğrencisi de Faruk’un düzenli olarak camiye geldiğini ancak onu 3 haftadır görmediğini kaydetti. Öğrenci ayrıca failin "sakin, sessiz ve mesafeli" biri olduğunu, saldırıyı dini sebeplerden yapabileceğini düşünemediğini belirtti.

Saldrıganlar, çarşamba günü San Bernardino kentindeki engellilere ait bir sosyal hizmet kurumunda yapılan Noel kutlamasını silahlarla basmış ve etrafa rastgele ateş etmişti. Saldırıda yaşları 26 ile 60 arasında değişen 14 kişi hayatını kaybetmiş 21 kişi yaralanmıştı. Ölenlerin 12’sinin kurumda çalışanlar olduğu belirtiliyor. Medyada yer alan haberlerde faillerin 6 aylık bir kızları olduğu ve saldırı öncesinde bebeklerini Faruk’un annesine götürdüğü belirtiliyor. Her iki fail de saldırıdan 4 saat sonra polisten kaçmaya çalışırken vurularak öldürülmüştü.