Saldırıları El Kaide üstlendi



Ensar El Şeria olarak da bilinen örgüt, Avrupa ülkelerini yeni saldırılarla tehdit etti.

Örgütün önemli isimlerinden Harit bin Gazi el Nadari'nin konuşmasının yer aldığı bir video yayınlandı. Videoda Fransa'nın İslam, onun sembolleri ve Müslümanlarla "mücadele etmekten" vazgeçmemesi halinde yeni saldırılarla karşılaşacağı ifade edildi. "Fransa'nın bazı evlatları Allah'ın Peygamberine karşı saygısızlık ettiler“ denilirken "Allah'ın mümin askerlerinin onlara saygıyı öğrettiği" belirtildi.

Fransa'da düzenlenen terör saldırılarında çarşamba gününden bu yana en az 17 insan hayatını kaybetti.