‘BDP, saldırılara cevabını 30 Mart’ta, sandıkta verecek’

Diyarbakır’da kavgaya dönüşen ve 2 kişinin yaralandığı bayrak asma arbedesinde AKP’lilerin Ankara’dan gelen emirlerle provokasyon yaptığını öne süren BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, “Kürtler 40 yıl önceki Kürtler değil. Yılardır yapılan saldırıları Kürt halkı, Amed halkı yürüttüğü mücadele ile boşa çıkarttı. Halkımız en iyi cevabı onlara sandıkta verecektir” dedi.

Diyarbakır’da Merkez Kayapınar İlçesi Dicle Kent Bulvarı'nda aynı yere parti bayraklarını asmak isteyen AKP ve BDP'liler arasında başlayan tartışma arbedeye dönüşmüş, 2 BDP’li yaralanmıştı. Arbede sırasında bir kişinin havaya ateş açtığı ve gözaltına alındığı da iddia edilmişti.

BDP’liler dün gerçekleşen saldırıyı protesto etmek için BDP Diyarbakır İl Örgütü binası önünde toplandı. Protestoya BDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zübeyde Zümrüt ve Mehmet Emin Yılmaz, BDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Fırat Anlı, Barış Anneleri, DTK ve vatandaşlar katıldı.

Eylemde konuşan BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, dün BDP’lilere yapılan saldırıları hatırlatarak BDP olarak 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmalarının uzun zamandır devam ettiğini ancak bu tarz saldırılarla karşılaştıklarını belirtti. Saldırılara rağmen Diyarbakır halkının 30 Mart’ta cevabını ortaya koyacağını vurgulayan Zümrüt, “Yıllardır Kürt halkını yok etmek amacıyla saldırılar düzenliyorlar. Ancak Kürtler 40 yıl önceki Kürtler değil. Yılardır yapılan saldırıları Kürt halkı, Amed halkı yürüttüğü mücadele ile boşa çıkarttı. Amed halkı örgütlüdür, Amed halkının önderliği var ve halkımız en iyi cevabı onlara sandıkta verecektir” dedi.

‘Kürt halkı bu provokasyonlara gelmeyecektir’

Bu yerel seçimlerin Kürt halkı için referandum niteliğinde olduğunu vurgulayan Zümrüt, bu seçimlerin aynı zamanda Demokratik Özekliğin inşa süreci olduğunu belirterek, “Kürt halkı bu provokasyonlara gelmeyecektir. Ama Kürt halkı, Amed halkı savunmasız değildir. Halkımız en büyük cevabı seçimlerde verecektir” şeklinde konuştu.

‘Biz bu çamura izin vermeyeceğiz’

Zümrüt’ün ardından konuşan Mehmet Emin Yılmaz ise, bu saldırının Diyarbakır halkının deyimiyle “Çamur yapmak” olduğunu belirterek, “Diyarbakır deyimiyle bunlar çamur yapıyor. Biz bu çamura izin vermeyeceğiz. Kürt halkı barıştan, özgürlükten yana kararını vermiştir. Bu süreçte İstanbul’da, Ankara’da provokasyon istemeyenler Amed’te provokasyon yaratmaya çalışmaktadır. Onların Amed halkının kararına saygı duyması gerekiyor. Biz bu saldırıların bilinçli olarak yapıldığını biliyoruz ve bu saldırıların kararlarını Ankara’dan veriyorlar” şeklinde konuştu. Bundan sonra gerçekleşecek saldırılara karşı tutumlarının farklı olacağını vurgulayan Yılmaz, “Kürt halkı onları 30 Mart’ta sandığa gömecektir” diye ifade etti.

Kürt halkının artık kendi kendini yönetmek istediğini ve bu çerçevede çalışmaları yürüttüklerini belirten Yılmaz, “Biz seçimlere belediyeleri kazanmak, meclis üyelikleri kazanmak olarak bakmıyoruz. Yeni bir yaşam inşa ediyoruz. Özgür halk, özgür önerlik için mücadele ediyoruz” dedi. Yılmaz, konuyu Valilikte gerçekleşen İl Seçim Kurulu’na da ilettiklerini belirtti.