Diyarbakır'da AKP - BDP kavgası: 2 yaralı

Diyarbakır'da parti bayraklarını asma nedeniyle AKP ve BDP'liler arasında arbede çıktı, 2 kişi yaralandı. Müdahale eden polis tabancayla havaya ateş açan bir kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır’da Merkez Kayapınar İlçesi Dicle Kent Bulvarı'nda aynı yere parti bayraklarını asmak isteyen AKP ve BDP 'liler arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Sopa ve yumruklaşmalara varan arbedede, iddiaya göre bazı kişilerin havaya tabancayla ateş ettiği belirtildi. Olay yerine gelen polis, tarafları sakinleştirmek için iki grubu dağıtırken, arbedede hafif yaralanan 2 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gülten Kışanak ile yardımcısı Fırat Anlı, arbede ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Murat Gök'ten olayla ilgili bilgi aldı. Kışanak Gök'e partili arkadaşlarının bölgeye her hangi bir eylem amaçlı gelmediğini söyledi. Şube Müdürü Gök de Kışanak'a, "Güvenlik Şube Müdürü olarak sizden ve herkesten rica ediyorum. Bu dönemde daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu tür parti eylemlerinde önceden haber verilmesi ve mümkünse bizim önceden orada olmamız gerekiyor. Sağ duyulu yaklaşımınızdan dolayı size teşekkür ederim, böyle olaylarda polisi çağırdığınızda 2 dakikada geliyor. Ben buraya geldiğimde en az 100 kişi sizin, 100 kişi diğer taraftan vardı. İlk gelen ekipler gözaltı yaparak olayı önlemeye çalışıyorlar" dedi.

'Dayak yiyen parti olmayacağız'

Buna karşılık Kışanak da, "Bizim partilimizden, sempatizanımızdan, asla zerre kadar bir saldırı olmamıştır, bundan sonra da olmaz. Ama birisi saldırırsa da dayak yiyen taraf olmayacağız. Biz bu dünyaya dayak yemeye gelmedik, kusura bakmasınlar. Ama birilerinin böyle bir yaklaşımı bize karşı olursa, kendimizi dayak yiyen grup durumuna düşürmeyeceğiz. Bu şehirde biz dayak yiyen parti haline gelmeyeceğiz" dedi.

Kendilerinin de parti bayraklarıyla afişlerini asacaklarını belirten Kışanak, "Hadlerini bilsinler. Burada kentin her yerine AKP bayraklarını asmışlar, bize neden izin vermiyorlar. Beş-altı kişinin bayrak asmasına sopalarla engel olmaya çalışmışlar" diye konuştu.

Polis Müdürü Gök, gereken çalışmaların yapıldığını silahla havaya ateş açan bir kişinin gözaltına alındığını söyledi. Gök, "30 Mart'a kadar en çok ihtiyacımız olan bu şehirde sağduyu ve huzur. Sizin açıklamalarınız insanları rahatlatıyor. Ne olursa olsun bu tür şeylere prim vermemek lazım" diye karşılık verdi.

BDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gültan Kışanak, olayın provokasyon amaçlı olduğunu savunarak, AKP'nin provokasyonu yapan kişileri tespit ederek, adalete teslim etmesi gerektiğini söyledi.

AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Galip Ensarioğlu da kavga sırasında yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, olayın daha fazla büyümemesi için iki parti üyelerine sağduyu çağrısı yaptı.