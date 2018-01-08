Saldırıda milliyetçi Türk çetesi şüphesi

Amedsporlu Deniz Naki'ye düzenlenen Almanya’daki silahlı saldırıyla ilgili DW Türkçe'ye konuşan futbolcunun avukatı, soruşturmanın "ırkçı, Türkçü" çeteler üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Naki, Aachen kenti otobanında gerçekeleşen saldırıdan yara almadan kurtulurken avukatı Soran Haldi Mızrak polisin soruşturmada "ırkçı Türkçü çeteler" üzerinde yoğunlaştığını aktardı. Mızrak, bu yönde birkaç çetenin üzerinde durulduğunu ifade etti.

Avukat Mızrak, Naki'nin polise verdiği ifadede, Aachen kenti otobanında seyir halindeyken plakasız, camlarına siyah film çekilmiş bir araçtan kendisine ateş edildiğini aktardığını belirtti.

HDP'li Garo Paylan'ın iddiasını aktardı

Mızrak, müvekkilinin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Türkiye'de yargılandığı dava sonrasında, hedef haline getirildiğini ve Türkiye'deki "ultra milliyetçi, ırkçı ve Türkçü" çevrelerden sosyal medya üzerinden tepkiler aldığını hatırlattı.

Mızrak, Naki'nin ifadesinde aynı zamanda kısa süre önce HDP Milletvekili Garo Paylan'ın öne sürdüğü Avrupa'daki Türkiye kökenlilere yönelik bir suikast listesi olduğu iddiasını da polise anlattığını belirtti.

Ancak Naki'nin kendisine yönelik silahlı saldırıda birebir suikast iddiasıyla bağlantı görmediğini belirten Avukat Mızrak, “Doğrudan o olayla ilintili olduğunu düşünmüyor ama irtibatlı olabileceğini düşünüyor kendisi” dedi.

Seyir halindeki aracına başka bir araçtan ateş edildi

Amedsporlu oyuncu Deniz Naki'ye pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde otobanda seyir halindeyken aracına ateş açılmış, Naki olaydan yaralanmadan kurtulmuştu. 28 yaşındaki futbolcu olayın ardından Die Welt gazatesine yaptığı açıklamada, otobanda sağ şeritte seyir halindeyken silah sesleri duyduğunu ve ardından sol şeritte seyreden siyah kombi tipi bir aracın yanından uzaklaştığını ifade etti.

Silah seslerinin ardından hemen aracını sağ şeridin en sonuna çekip, araç içinde eğildiğini aktaran Naki, "ölüm korkusu yaşadım" dedi. Savcılık olayla ilgili cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Gezal Acer

© Deutsche Welle Türkçe