Saldırı planı iddiasına geniş çaplı soruşturma



Almanya’nın Düsseldorf kentinde IŞİD'le bağlantılı olarak saldırı planları yaptıkları gerekçesiyle dün gözaltına alınan 4 kişiyle ilgili bugün yeni ayrıntıların açıklanması bekleniyor. Üç şüphelinin de mülteci yurdunda kaldığı tahmin ediliyor. Karlsruhe’deki Federal Savcılık, şüphelilerin Kuzey Ren Vestfalya, Brandenburg ve Baden Württemberg eyaletlerinde gözaltına alındığını açıkladı. Dördüncü şüpheli ise Fransa’da gözaltına alındı.

Şüphelilerin saldırıyı IŞİD yönetiminin talimatı üzerine planladığı sanılıyor. Ancak Federal Savcılığın verdiği bilgiye göre, “şüphelilerin saldırı planlarını hayata geçirmek için somut adımlar attıklarına dair” ipucu bulunmuyor. Saldırı planları ile Fransa’da 10 Haziran’da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası arasında bağlantı görülmediği de belirtildi.

"Mülteciler töhmet altında kalmamalı"

Almanya Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt de bu saldırı planlarının ortaya çıkmasının ardından mültecilerin töhmet altında bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Wendt, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, IŞİD terör örgütünün kendi üyelerini mülteci olarak Avrupa’ya göndererek, mültecilerin imajını zedelemenin IŞİD’in uyguladığı taktiklerden biri olduğunu söyledi.

Wendt, “Buna hiç gerek yok. IŞİD’in çok parası var ve başka yöntemler de kullanabilir” dedi. Wendt, buna rağmen IŞİD’in bu şekilde bilerek mültecileri zor durumda bıraktığını ve böylelikle korku yaydığını belirtti. Bu duruma karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Wendt, Almanya’ya sığınmak için gelen insanların töhmet altında bırakılmasının korkunç olduğunu ifade etti.

Yasalarda değişiklik

Öte yandan Alman Federal Meclisi Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Grubu İç Politika Sözcüsü Stephan Mayer, terörizm tehdidi karşısında yasalarda değişiklik yapılması gerektiğine işaret etti. Bu çerçevede, Alman Meclisi’nde gelecek hafta güvenlik kurumları arasında bilgi değişimini iyileştirmeyi hedefleyen yasa tasarısının görüşmelerine başlanacak.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Mayer, Alman Yazı İşleri Ağı’na yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki ülkemizde büyük bir terör saldırısı düzenlenme olasılığını yok sayamayız, zira Almanya IŞİD’in hedefleri arasında bulunuyor” dedi. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü de, terör tehdidine ilişkin durumda hâlâ değişiklik olmadığını söyledi.