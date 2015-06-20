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Dünya
Deutsche Welle

Saldırı kurbanlarından af çağrısı

Güney Carolina'da siyahların gittiği bir kiliseye düzenlenen saldırıda ölenlenlerin aileleri af çağrısında bulundu.

20 Haziran 2015 15:17


Güney Carolina'daki kilisede yakınlarını kaybedenlerden bir kısmı, saldırganı affedecekleri mesajını verdi. Saldırıda kız kardeşi vurulan bir kadın, 'Çok kötüyüm ve üzgünüm ama nefrete yer yok' dedi. Saldırıdan kurtulan ancak oğlunu kaybeden bir kişi ise saldırgana yönelik, 'Tanrı seni affetsin' açıklamasını yaptı. Kilise yetkilileri de açıklamalarında, 'Kilise insanlara nefret yerine sevgi ve barış öğretir' ifadesine yer verdi.

21 yaşındaki saldırgan Dylann Roof'un ailesi olaydan büyük üzüntü duyduğunu açıkladı. Ailenin yerel bir gazetede yayımlanan mektubunda 'Şaşkın ve üzüntülüyüz. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz' ifadesi yer aldı.

Charleston'da kurbanlar anısına bir tören düzenlendi. Charleston Stadyumu'ndaki törene, ölenlerin yakınları da katıldı.

ABD Başkanı Barack Obama, saldırının arkasında büyük ihtimalle ırkçı nedenler bulunduğuna işaret ederek, 'Irkçılığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz' dedi. Obama ayrıca silah yasasındaki esnek maddeleri de eleştirdi.

Güney Carolina'nin Cumhuriyetçi valisi Nikki Haley, saldırganın ölüm cezasıyla cezalandırılması gerektiğini savundu. Charleston Belediye Başkanı Joseph Riley de benzer görüşleri dile getirdi.

Kiliseye saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Dylann Roof 23 Ekim'de yargılanmaya başlayacak. Roof dün ilk kez kefalet duruşmasına çıkarıldı. Duruşmaya video bağlantısı ile katılan Roof için hakim 880 bin euro kefalet ücreti belirledi. Roof açıklamasında 'ırk savaşı başlatmak istediğini' belirtmişti. Saldırıda Demokrat eyalet senatörü Clementa Pinckney de dâhil dört bakan hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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