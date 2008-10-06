Saldırı için PKK’ya silah vermedik

Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Fuat Hüseyin, Aktütün saldırısı için terör örgütü PKK'ya hiçbir yardım yapmadıklarını belirterek "PKK, Iraklı Kürdistan'dan ağır silah sağlamadı" dedi.



Fuat Huseyin, Avwat Al Iraq Ajansı'na yaptığı açıklamada saldırı için Kürt bölgesel yönetiminden PKK'ya hiçbir yardım yapılmadığını belirtirken "Bölgesel yönetim, Cuma günü Türk ordusuna karşı gerçekleştirdikleri saldırı için PKK'ya hiçbir şekilde yardım yapmadı. PKK, Iraklı Kürdistan'dan ağır silah sağlamadı" şeklinde konuştu.



Peyamner Haber Ajansı tarafından yansıtılan açıklamalarında Hüseyin ayrıca, bölgesel yönetim başkanlığının saldırıyı kınayan bir açıklama yaptığına da dikkat çekti.

