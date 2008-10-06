T24 LogoT24 Logo
Politika

Saldırı için PKK’ya silah vermedik

Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Fuat Hüseyin, “PKK, Iraklı Kürdistan’dan ağır silah sağlamadı” dedi.

06 Ekim 2008 03:00

Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Fuat Hüseyin, Aktütün saldırısı için terör örgütü PKK'ya hiçbir yardım yapmadıklarını belirterek "PKK, Iraklı Kürdistan'dan ağır silah sağlamadı" dedi.

Fuat Huseyin, Avwat Al Iraq Ajansı'na yaptığı açıklamada saldırı için Kürt bölgesel yönetiminden PKK'ya hiçbir yardım yapılmadığını belirtirken "Bölgesel yönetim, Cuma günü Türk ordusuna karşı gerçekleştirdikleri saldırı için PKK'ya hiçbir şekilde yardım yapmadı. PKK, Iraklı Kürdistan'dan ağır silah sağlamadı" şeklinde konuştu.

Peyamner Haber Ajansı tarafından yansıtılan açıklamalarında Hüseyin ayrıca, bölgesel yönetim başkanlığının saldırıyı kınayan bir açıklama yaptığına da dikkat çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24