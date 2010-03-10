Saldırı düzenlenen AKP'li başkan öldü

T24 - Evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Esençay beldesinin AKP'li Belediye Başkanı İlhan Arduç (49) tedavi gördüğü hastanede öldü.



Önceki gece silahlı saldırı sonucu yaralanarak Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Arduç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Esençay Belediye Başkanı İlhan Arduç (49), evine giderken kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.



Vücuduna 3 mermi isabet ettiği belirtilen evli ve 2 çocuk babası Arduç, ağır yaralı olarak Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.



İki dönemdir AKP'den belediye başkanlığı görevini sürdüren Arduç'a yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.







