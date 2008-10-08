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Politika

Saldırı 16 gün önceden biliniyordu!

Aktütün Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırının 16 gün önceden bilindiği iddia edildi.

08 Ekim 2008 03:00

Aktütün Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırının 16 gün önceden bilindiğini iddia edildi.

Emniyet İstihbarat Dairesinin, Aktütün saldırısından 16 gün önce "sınır karakollarına saldırı" yapılacağı bilgisinin aldığı ve diğer istihbarata birimleriyle paylaştığı ileri sürüldü.

Taraf gazetesinin haberine göre, 16 Eylül tarihinde tüm istihbarat birimleriyle paylaşılan istihbaratta, 150-200 kişilik terörist grubun, sınır karakollarına saldırı için sınıra yakın bölgede toplandığı bilgisi içeriyordu.

Haberde istihbaratın gizli yazışmayla bildirildiği kurumlar arasında MİT, Jandarma İstihbarat Teşkilatı ve MGK genel sekreterliğinin de bulunduğu bildirildi.

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