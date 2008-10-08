Saldırı 16 gün önceden biliniyordu!

Kara harekâtı gündemde

TSK'dan Unakıtan'a suçlama

Emniyet İstihbarat Dairesinin, Aktütün saldırısından 16 gün önce "sınır karakollarına saldırı" yapılacağı bilgisinin aldığı ve diğer istihbarata birimleriyle paylaştığı ileri sürüldü.Taraf gazetesinin haberine göre, 16 Eylül tarihinde tüm istihbarat birimleriyle paylaşılan istihbaratta, 150-200 kişilik terörist grubun, sınır karakollarına saldırı için sınıra yakın bölgede toplandığı bilgisi içeriyordu.Haberde istihbaratın gizli yazışmayla bildirildiği kurumlar arasında MİT, Jandarma İstihbarat Teşkilatı ve MGK genel sekreterliğinin de bulunduğu bildirildi.