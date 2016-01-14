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Dünya
Deutsche Welle

'Saldırganlar IŞİD sempatizanı'

Cakarta Emniyet Müdürü, başkentte düzenlenen terör saldırılarının faillerinin IŞİD sempatizanı olduğunu açıkladı.

14 Ocak 2016 19:21


Cakarta Emniyet Müdürü Tito Karnavian, Cakarta'da beşi saldırgan yedi kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının faillerinin IŞİD sempatizanı olduğunu açıkladı. Karnavian, "Bu şebekenin IŞİD ile bağlantısı bulunuyor" dedi. IŞİD'in Güneydoğu Asya'da hücrelerinin olduğunu, Endonezya'da da bu hücrelerin mevcut olduğunu söyleyen Emniyet Müdürü isim de telaffuz ederek, Suriye'de olduğu tahmin edilen IŞİD mensubu Bahrun Naim'in uzun süredir ülkede bir terör eylemi düzenlemeyi savunduğunu belirtti ve "Bu saldırının arkasında o var" dedi. Karnavian, saldırganların arasında yabancıların bulunmadığını söyledi.

Beş saldırgan sabah saatlerinde Cakarta'nın merkezinde bir cafeyi ve bir alışveriş merkezini hedef almıştı. Saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiği, iki saldırganın kendisini havaya uçurduğu ve polisle yaşanan çatışma sırasında da üç saldırganın daha öldürüldüğü belirtildi. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin polis, birinin de Kanada vatandaşı olduğu ifade edildi.

Endonezya'da ilk saldırı

IŞİD'in Endonezya'da ilk kez bir terör saldırısı düzenlediğine dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Java ziyaretini kısa tutarak başkent Cakarta'ya geri döndü. Cumhurbaşkanı, televizyondan Endonezyalılara seslenerek, "Korkmamalıyız, bu tür terör eylemlerinin bizi alt etmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Öte yandan kentte sabah yaşanan saldırıların ardından, saldırının meydana geldiği bölgenin yakınlarında yeniden bomba sesleri duyulduğu iddia edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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