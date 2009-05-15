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Saldırgan konuştu

Serdar Ortaç'ı katıldığı Kral Tv Video Müzik Ödülleri Töreni'nde darp eden Cafer Arat konuştu: Ahmet Kaya'ya çatal atmıştı, milliyetçilik ona mı kalm

15 Mayıs 2009 03:00

Kral Tv Video Müzik Ödülleri Töreni sırasında ünlü popçu Serdar Ortaç’a tokat attığı iddia edilen ve o gün bu gündür kayıplara karışan Cafer Arat’a Star Tv’de yayınlanan Mega Magazin programı ulaşmayı başardı.

Cafer Arat, yaşanan olayın genel bir birikimin sonucunda meydana gelen bir patlama olduğunu, yıllar önce Ahmet Kaya olayında Ahmet Kaya’ya çatal atılan masada Serdar Ortaç’ın da oturduğunu belirtti. ‘Milliyetçilik Serdar’a mı kalmış’ diyen Cafer Arat ayrıca, ‘Askerden kaçmak için binbir takla attı, milliyetçi olsaydı askerden kaçmazdı’ diyerek, sözlerini sürdürdü. Cafer Arat olayı anlatırken olayın tuvalette değil koridorda yaşandığını belirterek “Koridorda Serdar’ı görünce ani bir refleksle yumruk attım, O da duvarın dibine çöktü kaldı, hiçbir şey yapmadı.Ayrıca Ortaç ' tuvalette kavga vardı onu ayırdım' demiş. Hayatında kaç kez kavgaya girmiş, kavgayı ayırmış.’ dedi.





Saldırgan Cafer Arat

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