Saldırgan konuştu

Cafer Arat, yaşanan olayın genel bir birikimin sonucunda meydana gelen bir patlama olduğunu, yıllar önce Ahmet Kaya olayında Ahmet Kaya’ya çatal atılan masada Serdar Ortaç’ın da oturduğunu belirtti. ‘Milliyetçilik Serdar’a mı kalmış’ diyen Cafer Arat ayrıca, ‘Askerden kaçmak için binbir takla attı, milliyetçi olsaydı askerden kaçmazdı’ diyerek, sözlerini sürdürdü. Cafer Arat olayı anlatırken olayın tuvalette değil koridorda yaşandığını belirterek “Koridorda Serdar’ı görünce ani bir refleksle yumruk attım, O da duvarın dibine çöktü kaldı, hiçbir şey yapmadı.Ayrıca Ortaç ' tuvalette kavga vardı onu ayırdım' demiş. Hayatında kaç kez kavgaya girmiş, kavgayı ayırmış.’ dedi.Saldırgan Cafer Arat