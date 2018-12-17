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Dünya

Saldırdıkları gencin dişlerini penseyle çektiler

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Rum medyası, Güney Kıbrıs’ta Afrika kökenli bir gencin 5 kişinin saldırısına uğradığını ve 4 dişinin pense ile çekildiğini yazdı

17 Aralık 2018 16:47

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Rum medyası, Güney Kıbrıs’ta Afrika kökenli bir gencin 5 kişinin saldırısına uğradığını ve 4 dişinin pense ile çekildiğini yazdı.
Rum medyası olayı, \"Pense ile 4 dişini çektiler. Polis karakolu  yakınlarında inanılmaz bir ırkçı olay yaşandı\" başlığı ile verdi.

Habere göre; Rum tarafında yaşayan Afrikalı genç, havaalanına bir yakınını bıraktıktan sonra evine dönüşte saldırıya uğradı. Sabah saat 04.00\'te taksiden inen gence, ABD’de ortaya çıkan siyahi düşmanı ‘Ku Klux Klan’ hareketi sempatizanı 5 kişinin saldırdığı; önce darp edilen gencin ardından 4 dişinin pense ile çekildiği yazıldı.

Rum Fileleftheros gazetesi, yaşananları ‘ırkçılık’ olarak niteledi ve \"Afrikalı gencin çığlıkları, haykırışları bölgedeki kimseyi rahatsız etmedi. Polise de kimse ihbar da bulunmadı\" diye durumu eleştirdi.

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