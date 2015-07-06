Saldıraya uğrayan Çin restoranının Uygur aşçısı korkudan işi bıraktı!

Tophane’nin Boğazkesen Caddesi’nde, “Çin’in Doğu Türkistan Türklerine uyguladığı baskıları” gerekçe gösteren bir grubun saldırısına uğrayan Çin restoranınınn Uygur Türkü aşçısı korkup kaçtı ve bir daha işe dönmedi.

Milliyet gazetesinden Seray Yalçın’ın haberine göre, saldırının ardından gazetecilere verdiği ilk demeçlerde restoranı kapatacağını söyleyen Happy China isimli Çin restoranının sahibi ve eski turist rehberi Cihan Yavuz, "Olayı tüm dünya duydu, restorana da artık kimse gelmiyor" dedi.

'Restorana artık kimse gelmiyor'

“Aşçımız 35 yaşlarında Uygur Türküydü. İşe yeni başlamıştı, 2 hafta kadar oluyordu. Çince biliyordu, Uzak Doğu kültürüne hâkim oldukları için Uygur Türkleri tercih sebebimizdi. Olay günü ellerinde taşlar olduğunu gördüğüm, ‘Burada Çin lokantası istemiyoruz, defolup gidin’ diyen 5-6 kişi camımızı indirdi. Can havliyle yukarı kaçtık, sonra ben kepengi indirdim. Aşçımız da korktu, başta ne olduğunu anlamadı. Şimdi de işe gelmiyor. Olaydan sonra kaçtı gitti, kendisinden haber de alamadık. Birkaç sene önce ailesiyle Türkiye’ye yerleşmiş.”

Beyoğlu ve çevresinde bulunan diğer Çin restoranları çalışanları ve işletme sahipleri de kaygılı. Happy China adlı restorana yapılan saldırıdan sonra müşterilerinin azaldığını ifade eden işletmeciler endişe duyuyor.

Sosyal medya aracılığıyla yayılan görsellerin, halkı Çin’e karşı kışkırttığını ve bu olayların yaşanmasına neden olduğunu söyleyen bir Çin restoranı işletmecisi Ercan Demirhan, “Çalışanlarımız arasında Uygur Türkü de var. Çin, Japon, Taylandlı da var. Telefonla iş yerini arayıp telefona çıkan kadın çalışana küfürler savurabilir, tehdit edebilir hale geldiler. İnsanlar gördüklerinin ardını arkasını araştırmıyor ve maalesef böyle olaylar yaşanıyor” dedi.