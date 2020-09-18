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Salda'nın "Beyaz Adalar" bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

Bakan Kurum, Salda Gölü'ne teras yapılacağını aktardı

18 Eylül 2020 13:04

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne ilişkin "Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp Halk Plajı tarafında devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı.

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