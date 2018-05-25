Salda Gölü'nde 'festival kirliliği' endişesi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - \'TÜRKİYE\'nin Maldivleri\' olarak adlandırılan Burdur\'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarında 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Salda Gençlik Festivali, doğaseverlerde kirlilik endişesine neden oldu. Çevreciler, 20-30 bin kişinin katılacağı festivalin, bölgede altyapı yetersiz olacağı için gölde kirliliğe neden olacağını ileri sürdü. Belediye Başkanı Nuri Özbek, \"Kirlenmesine izin vermeyiz\" dedi.

İnce beyaz kumu, turkuaz suyuyla \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak adlandırılan Salda Gölü kenarında 29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Salda Gençlik Festivali gerçekleştirilecek. Çevreciler, Selda Bağcan & Boom Pam, Can Bonomo, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Teoman, Manga, Hayko Cepkin, Manuş Baba gibi isimlerin katılacağı ve 3 gün sürecek festivalin Salda Gölü\'ne zarar vereceğini belirterek tepki gösterdi. Çevreciler, dünyada, Mars gezegeninin jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olan, 2 milyon yıllık geçmişe sahip ve Türkiye\'nin en derin gölü olarak bilinen Salda\'nın, bu kadar kalabalığı kaldıramayacağını savunuyor.

BAŞKAN ÖZBEK: KİRLENMESİNE İZİN VERMEYİZ

Yeşilova Belediye Başkanı CHP\'li Nuri Özbek, üç gün sürecek festivalin esnaf için gelir kapısı olacağını, ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi. İddia edildiği gibi festivalin Salda\'ya zarar vermeyeceğini kaydeden Başkan Özbek, \"İlçemizi turizm beldesi yaptık. Türkiye ve dünyada tanınmaya başladı. Ben belediye başkanı olduğum müddetçe hiç kimse burayı betonlaştıramaz. Salda Gölü\'nün kirlenmesine kesinlikle karşıyız. Göl kıyısındaki kimi tesislerin kanalizasyon sorunlarını çözdük. Festivale yaklaşık 25 bin kişinin katılması bekleniyor. 15- 16 bin bilet sattık. Ben iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Eleştiriler mutlaka olacak. Yaptığımız her şeyi eleştiriyorlar. Ne kadar iyi yaparsak yapalım mutlaka karşı çıkan olacak. Bana göre festival göle zarar vermeyecek, ilçemize ve esnafımıza kazanç sağlayacak\" dedi.

\'ALTYAPI YOK, KALABALIĞI KALDIRAMAZ\'

Lisinia Doğa Projesi sorumlusu ve doğa gönüllüsü veteriner hekim Öztürk Sarıca ise festivalin gölün tanıtımı, göle sahip çıkılması açısından iyi olduğunu belirtti. Festivale 20- 30 bin kişinin katılacağı konusunda bilgi aldığını belirten Sarıca, \"Altyapısı olmadığı için bu durum kirliliğe davetiye çıkarmaktır. Göl kenarındaki altyapı bu kadar insanı kaldırmaz. Bu konuyla ilgili tedbir alınırsa sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama tedbir alındığı konusunda da şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçen yılki kontrolsüz turizm ve altyapı eksikliğinden dolayı Salda Gölü\'nde hafif kirlenmeler başladı. Endişem, altyapı eksikliği devam ettiği müddetçe beyazlıklar ve mavilikler kendini kahverengine bırakacak\" diye konuştu.

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