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Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

02 Ağustos 2020 19:17

Burdur'da Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki Suriye uyruklu Hazeh Hamamı boğuldu.

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