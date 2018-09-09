Salda Gölü kıyısında çamur banyosuyla şifa arıyorlar

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü\'nü ziyaret edenler göl kıyısında bulunan çukurlarda biriken çamuru şifalı olduğu gerekçesiyle vücutlarına sürüyor. Yeşilova Belediye Başkanı CHP\'li Nuri Özbek, çamurda birçok mineral olduğunu belirterek, \"Bu çamurun içerisinde bütün mineraller var\" dedi.

Yeşilova ilçesi yakınlarındaki beyaz kumsalı ve turkuaz renkli yapısıyla ilgi çeken Salda Gölü\'nün kıyısındaki çamur çukurları ziyaretçilerin akınına uğruyor. Salda\'yı gezmeye gelen özellikle Türk tatilciler, göl kıyısındaki çukurlarda biriken, şifalı olduğu ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği öne sürülen çamuru vücutlarına sürüyor.

\'ÇAMURUN İÇERİSİNDE BÜTÜN MİNERALLER VAR\'

Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek, \"Bu çamurun içerisinde bütün mineraller var. 3 bin 800 derece sertlik var. Benden önce çamur havuzları oluşturulmuştu ama devlet tarafından yıktırıldı. Vatandaşlar daha sonra sahilde kendilerinin açtığı çukurlarda çamur tedavisi yapıyor\" dedi.

Başkan Özbek, Salda Gölü kenarındaki çamurun insan sağlığına iyi geldiğini ve yüzü gerdirerek gençleştirdiğini de savundu.

Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesinden geldiğini söyleyen Muhammet Eğilmez, \"Salda Gölü\'nün çamurunun şifa olduğu söyleniyor. Cilde, eklemlere iyi geldiği söyleniyor. Onun için buradayız\" diye konuştu.

Antalya\'dan geldiğini belirten Suna Ünver ise \"Salda çok özel bir göl. Çamurunun şifalı olduğunu düşünerek vücudumuza sürdük\" dedi.

Suna Ünver\'in eşi Öztürk Ünver, \"Cilt rahatsızlıkları ve sivilcelere iyi geldiğini söylediler. Gelmişken faydalanalım dedik. İnşallah faydasını görürsek yeniden geleceğiz\" diye konuştu.

Avusturya\'dan tatil için Salda Gölü\'ne geldiğini kaydeden Meryem Ekinci de \"Cilde iyi geldiğini söylediler o yüzden çamur banyosu yapıyoruz\" dedi.



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