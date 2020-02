Salda Gölü çevresinde çöp kirliliği

Mesut MADAN- Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA) - BURDUR\'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve son dönemde yerli- yabancı tatilcilerin akın ettiği Salda Gölü\'nün kıyısında çöpler birikmeye başladı. Ziyaretçiler, duyarsız kişiler yüzünden göl kıyısında kirlilik oluştuğunu savundu.

Yeşilova yakınlarında bulunan, beyaz kumulları ve turkuaz renkli yapısı dolayısıyla Maldivler\'e benzetilen Salda Gölü, son dönemde yerli- yabancı tatilcilerin uğrak yeri oldu. Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistler de Salda Gölü\'ne akın etti. Göl çevresinde çadır kuran ve günübirlik gezmeye gelenler nedeniyle yaşanan yoğunluk, kirlilik riskini ortaya çıkardı. Ziyaretçiler, duyarsız davranan kişilerin çevreye bıraktığı çöpler nedeniyle sahil ve göl çevresinde kirlilik oluştuğunu savundu. Yeşilova Belediyesi tarafından çöplerin toplanılmasına rağmen yoğunluk ve personel yetersizliği nedeniyle konteynerlerde zaman zaman çöplerin biriktiği görüldü.

\'İNSANLAR TARAFINDAN KÖTÜ DURUMA DÜŞÜRÜLÜYOR\'

Göl çevresindeki görüntü kirliliği birçok ziyaretçinin de tepkisine neden oldu. Denizli\'den geldiğini söyleyen Sadettin Der, \"İnsanların şikayetleri var. Buranın mavi bayraklı göl olduğunu biliyorum. Bu göl insanlar tarafından kötü duruma düşürülüyor. Bu konunun yetkililerce toparlanmasını ve çözüm bulunmasını istiyorum. Bu güzellik gelecek nesillere aktarılabilmeli\" dedi.

\'BİLİNÇLİ OLUNMASI LAZIM\'

Selçuk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Melike Avcı ise \"İki yıldır çok fazla talep var. Sosyal medyada çok fazla reklam yapılıyor ama insanların da bilinçli olması lazım. Altyapı yetersizliği var. Altyapısı olsa da bu kadar insan gelse daha güzel olurdu\" diye konuştu.

Antalya\'dan gelen Şaban Alkan da \"Çevre çok güzel ama otoparklara çadır kurmuşlar. Tuvalet, soyunma kabini yetersiz. Soyunma kabini yok. Zorluk çektik. Burası çok güzel. Çok methini duyduk ama bazı eksikleri giderilirse vatandaş daha memnun olur\" dedi.

Keziban Yiğit ise \"İnsanlar şikayet ediyor ama burayı temiz bırakmayı bilmiyorlar. Belediyeden şikayetçiler ama 5 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanı buraya ne kadar yetebilir? Kamp alanı ücretsiz, kiralık çadırlar uygun fiyatlı. Burası sit olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı el atmalı. Ancak bakanlık yapabilir\" diye konuştu.

İzmir\'den gelen Raşit Kozakçı da \"Salda Gölü hayal ettiğim gibi değil. Çok kalabalık ve çevre kirliliği çok fazla. Acilen koruma altına alınması lazım\" dedi.

\'TUVALET, SOYUNMA KABİNİ, DUŞ YOK\'

Yeşilova Belediye Başkanı CHP\'li Nuri Özbek, kendisine yetki verilmesi durumunda 1 ay içinde göl kenarındaki tüm altyapı sorununu çözeceğini aktardı. Özbek, \"Salda Gölü\'nün 8- 9 senedir reklamını yaptık. Sosyal medya üzerinden Salda Gölü\'nün reklamı yapıldı. Vatandaşlarımızı çağırdık ama mahcup duruma düştük. Belediye olarak tek çivi çakmamıza izin verilmedi. Sahil boyu insan dolu ancak buradaki insanların yararlanacağı tuvalet yok, soyunma kabini, duş yok. Herkes halk plajındaki tek tuvaleti kullanmak zorunda\" diye konuştu.

\'İZİN VERSİNLER HER TÜRLÜ SORUNU ÇÖZERİZ\'

Sorunu çözmek için dilekçeler yazdıklarını; ancak uzun süredir taleplerinin yerine getirilmediğini vurgulayan Özbek, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan\'a sevgi ve saygılarımı sunarak şunu söylemek isterim. Gerçekten bürokratların içinde metal yorgunluğu olanlar o kadar çok ki. Bu 9 günlük tatilde çoğu kalkmış gitmiş tatil yapmıştır. Burdur\'da sorun mu var, Yeşilova\'da sorun mu var? Bana müsaade verilirse bütün sorunları çözeceğime inanıyorum. Şu anda gelen misafirlerimiz çoğunlukla kalacak yer bulamıyor, tuvalet bulamıyor, yemek yiyecek yer bulamıyor ama insanlar gelmeye devam ediyor ve edecekler. Biz de bu sorunları çözmek zorundayız. Bütün devlet ve hükümet yetkililerine sesleniyorum. Yeter ki izin versinler her türlü sorunu çözeriz\" dedi.

\'DÜN 6 KAMYON ÇÖP TOPLADIK\'

Salda Gölü için görevlendirdikleri 4 kişilik temizlik ekibi olduğundan bahseden Başkan Özbek, şunları söyledi:

\"Sayın Valimiz \'Salda Gölü\'nde devamlı görev yapacak İŞKUR elemanları verelim, Salda Gölü\'nün tamamını temizletin\' demişti. Biz de \'tamam\' demiştik. \'Aracı, benzini, mazotu biz karşılayalım Salda Gölü\'nün tamamını temizleyelim\' demiştik ama sözler tutulmadı. Yeşilova Burdur\'dan ayrı bir yer değil. Buraya Türkiye\'nin her yerinden geliyorlar. Gelenler \'Yeşilova\'ya gittik\' demeyecek, \'Burdur\'a gittim\' diyecek. Bütün Burdur zan altındadır \'temizlik yapılmıyor\' diye. Dün 6 kamyon çöp topladık. Bundan gocunmuyoruz. Bu insanları biz davet ettik. Biz temizleyeceğiz. Bu göl bizim gölümüz. Gölün her tarafına sahip çıkmak gerektiğini biliyorum. Görevimiz olmasa da hudutlarımız içindeki yerleri temizlemeye çalışıyorum. Gelen insanlar zannediyor ki burası büyükşehir. Burası büyükşehir değil. Benim belediye olarak temizlik yapma ihtimalim yok ama yine de gidip temizlik yapıyorum.\"

\'SORUNLARINI ÇÖZMEYE TALİBİM VE ÇÖZECEĞİM\'

Salda Gölü\'nün korunması için çalıştıklarını aktaran Başkan Özbek, \"Yaptığımız tuvaletlerin içerisine büyük bidonlar koyduk. Vidanjörle çekiyoruz. Kesinlikle göle bir damla kanalizasyon akmıyor. Halk plajına araç giriş çıkışlarını engellemek için set yapmıştım. Bu yüzden mahkemeye verildim ve yargılandım. Sonra seti söktüm. Şimdi aynı seti kaymakamlık yaptı. Set olmasa sahil araçtan geçilmezdi. İnsandan çok araç olacaktı ve hiç kimse giremeyecekti. Araç park yeri yapmak için yazı yazdık. İzin istedik ona da izin gelmedi. İnşallah bundan sonra izin verirler. Gölün bize ait yerlerinin altyapı sorunlarını çözmeye talibim ve çözeceğim. Yeter ki izin versinler bir ay içinde tüm altyapı sorunlarını çözerim\" dedi.

FOTOĞRAFLI