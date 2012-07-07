T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Salatayı yağlı yemek daha sağlıklı

Doktor Mario Ferruzri, “Yağsız yemek kalp hastalıkları ve kolesterol rahatsızlarını davetiye çıkarır” dedi

07 Temmuz 2012 13:19

Salatayı yağsız yemenin değil, yağlı yemenin sağlığa daha yararlı olduğu tespit edildi.
 
‘Salatayı yağsız yemenin daha sağlıklı olduğu’ iddası bilim dünyası tarafından çürütüldü. Perdue Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yağsız salata tüketenlerin doyma hissinin azaldığı ortaya çıktı.

Doktor Mario Ferruzri, “Yağsız yemek kalp hastalıkları ve kolesterol rahatsızlarını davetiye çıkarır” dedi.

Bilim adamları, kullanılan salata soslarının yağlı olması gerektiğini belirtirken özellikle zeytin yağı tavsiye edildi.

Yetkililer, salatalarda kullanılan yağsız sosların daha az kalorili olduğunu belirtti ama, “Bunlar sebzelerin faydalı özelliklerini yok ediyor” uyarısında bulundu.

ETİKETLER

salatayağMario Ferruzri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24