Salatayı yağlı yemek daha sağlıklı

Salatayı yağsız yemenin değil, yağlı yemenin sağlığa daha yararlı olduğu tespit edildi.



‘Salatayı yağsız yemenin daha sağlıklı olduğu’ iddası bilim dünyası tarafından çürütüldü. Perdue Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yağsız salata tüketenlerin doyma hissinin azaldığı ortaya çıktı.

Doktor Mario Ferruzri, “Yağsız yemek kalp hastalıkları ve kolesterol rahatsızlarını davetiye çıkarır” dedi.

Bilim adamları, kullanılan salata soslarının yağlı olması gerektiğini belirtirken özellikle zeytin yağı tavsiye edildi.

Yetkililer, salatalarda kullanılan yağsız sosların daha az kalorili olduğunu belirtti ama, “Bunlar sebzelerin faydalı özelliklerini yok ediyor” uyarısında bulundu.