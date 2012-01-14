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Sağlık

Salam ve sucukta en ölümcül kanser riski

İsveçli bilim adamları, işlenmiş et tüketimi ile pankreas kanseri riski arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

14 Ocak 2012 02:00

T24 - İsveçli bilim adamları, işlenmiş et tüketimi ile pankreas kanseri riski arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Araştırmaya göre günde 50 gram sucuk, salam veya sosis yemek, pankreas kanserine yakalanma riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyor.
 

Salam, sosis ve jambon, pankreas kanseri riskini artıyor. İngiliz Kanser dergisinde yayınlanan bu verileri, İsveçli bilim adamlarının son araştırması ortaya çıkardı. Altı binin üzerinde kanser hastasını kapsayan araştırmaya göre, günde 50 gram işlenmiş et tüketmek, pankreas kanserine yakalanma riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyor.



Bağırsak kanserini de tetikliyor


50 gram işlenmiş et yaklaşık bir sosise denk sayılırken, tüketilen miktarın artmasıyla birlikte risk daha da yükseliyor. Araştırmalar, daha önce de sucuk, salam, sosis, jambon gibi işlenmiş et ürünlerinin bağırsak kanseri olasılığını artırdığını ortaya koymuştu.


Ancak, pankreas, nadir görülmesine rağmen en hızlı ve ölümcül kanser türlerinden biri. Bu nedenle yetkililer, araştırma sonuçlarının dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor. Araştırmanın ardından bir açıklama yayınlayan Dünya Kanser Araştırma Fonu da, tüketicileri işlenmiş et tüketiminden kaçınmaları konusunda uyardı.


Kanserden korunma önerilerinin arasında, haftada yarım kilodan fazla kırmızı et tüketmemek ve sigaradan uzak durmak da yer alıyor.

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