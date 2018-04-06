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Spor

Salah'ın yer aldığı 'Uyuşturucudan uzak dur' kampanyasının ardından, rehabilitasyon merkezine gelen aramalar %400 arttı

Salah, gençler için kamera karşısında

06 Nisan 2018 16:28

Mısır futbolunda her geçen gün büyük bir kahraman olarak anılan Mohammed Salah, yeni bir olayla daha gündeme oturdu.

Liverpool'da bu sezon performansıyla alkışları toplayan Salah, ülkesi için bir reklam filminde oynadı. Uyuşturucuya karşı gençleri korumak ve uzak tutmak adına kameralar karşısına geçen ve gençlere mesaj gönderen Salah, kısa sürede çok büyük ilgi topladı.

Salah'ın çektiği reklam filmi Facebook üzerinde 3 günde 5 milyon izleyiciyi geçti. Ayrıca Mısır'daki rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere 3 gün içerisinde açılan telefon sayısı yüzde 400 oranında artış gösterdi.

Mısır basınında yer alan haberlerde, 12-35 yaş arasındaki gençlerden oluşan bu kitlenin Salah'a olan hayrnlığının çok olumlu yansıdığı ve etkisini gösterdiği kaydedildi. Uyuşturucuya karşı yapılan bu reklam Youtube üzerinden de 72 saatte 8.4 milyon izleyici topladı. Devlet yetkililerinden yapılan açıklamada, Salah sayesinde gençlerin hastanelere başvurmaya başladığı, uyuşturucudan vazgeçecekleri bildirildi.

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