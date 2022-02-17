Salah, Ronaldo'nun rekoruna bir adım daha yaklaştı

Liverpool'un Inter'i 2-0 mağlup ettiği maçta takımının son golünü kaydeden Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez deplasmanda gol atarak Cristiano Ronaldo'nun rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, Inter'le karşı karşıya geldi.

75. dakikada Roberto Firmino, 83. dakikada ise Mohamed Salah'ın golleriyle rakibini mağlup eden Liverpool, rövanş mücadelesi öncesinde İtalya'dan büyük bir avantajla ayrıldı.

Liverpool'un son golünü kaydeden Mohamed Salah ise Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'ya ait bir rekoru kırmaya bir adım daha yaklaştı.

Liverpool formasıyla çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçında gol kaydeden Salah, Inter deplasmanında attığı golle seriyi sekiz maça çıkarttı ve Ronaldo'nun rekoruyla farkı dörde indirdi. Cristiano Ronaldo, Real Madrid forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde 12 deplasmanda arka arkaya gol atarak rekoru kırmıştı.

Ronaldo'ya bir adım daha yaklaşan Salah, rekoru kırmak için gelecek sezonu beklemek zorunda kalacak. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon finale kalsa bile Mısırlı oyuncu, yeterli sayıda deplasman maçı olmadığı için rekoru kıramayacak.

Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Sezon başından bu yana Mohamed Salah ve Liverpool yönetimi arasında devam eden yeni sözleşme görüşmeleri henüz tamamlanabilmiş değil. İngiliz basınında yer alan haberlerde Salah'ın haftalık 400 bin sterlin talep etmesinden dolayı görüşmelerin ilerlemediği, Liverpool yönetiminin bu talebi çok yüksek bulduğu ifade edildi.

Salah, geçen aylarda GQ'ya verdiği demeçte Liverpool'da kalmak istediğini ancak bunun kendisine bağlı olmadığını söylemişti. 29 yaşındaki oyuncu verdiği röportajda, "Ben Liverpool'da kalmak istiyorum fakat bu benim elimde olan bir şey değil, kulübün vereceği bir karar. Ne istediğimi biliyorlar ve onlardan çılgınca şeyler istemiyorum. Beş yıldır buradayım, taraftarları ve kulübü seviyorum." ifadelerini kullandı.

2017'de Roma'dan Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah, bu sezon süre aldığı 29 maçta 24 gol ve 9 asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncunun kontratı 2023'te sona eriyor.