Saksonya'da aşırı sağcı şiddet korkutuyor

Saksonya Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sağcılarla Neonaziler'in

geçen hafta mülteci barınaklarına karşı protesto gösterileri düzenlediği

Heidenau'da şiddetin yeni bir boyut kazandığını belirtti. Daire Başkanı

Gordian Meyer-Plath Welt am Sonnag gazetesine verdiği demeçte,

'Heidenau'daki fark, aşırı sağcıların polise saldırmaya hazır olmasıdır' dedi.

Heidenau'da geçen haftasonunda aşırı sağcı ve Neonaziler'in taşkınlık

çıkardığı olaylarda 30 polis yaralanmıştı. Gösterilerde aşırı sağcılar polise

taş ve şişe fırlatmıştı. Saksonya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Meyer-Plath, 'Saksonya böyle bir olayı daha önce yaşamamıştı. Bu saldırı ve

taşkınlıktan NPD sorumludur' dedi.

Heidenau'da bu haftasonunda da şiddet olaylarının yaşanmasından endişe

ediliyordu. Gece Heidenau ve Dresden'de sakin geçti. Dresden'de toplanan

5 bin kişi, mültecilerle dayanışma içinde oldukları mesajını verdi. Bu

göstericilerin 400'ü daha sonra Heidenau'da toplanarak mültecilere destek

gösterisi düzenledi.