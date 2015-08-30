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Dünya
Deutsche Welle

Saksonya'da aşırı sağcı şiddet korkutuyor

Saksonya Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Gordian Meyer-Plath'a göre mülteci barınaklarının protesto edildiği, polise saldırıldığı Heidenau'da, şiddet yeni bir boyut kazandı. Aşırı sağcılar polise saldırmaya hazır.

30 Ağustos 2015 14:18

Saksonya Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sağcılarla Neonaziler'in
geçen hafta mülteci barınaklarına karşı protesto gösterileri düzenlediği
Heidenau'da şiddetin yeni bir boyut kazandığını belirtti. Daire Başkanı
Gordian Meyer-Plath Welt am Sonnag gazetesine verdiği demeçte,
'Heidenau'daki fark, aşırı sağcıların polise saldırmaya hazır olmasıdır' dedi.

Heidenau'da geçen haftasonunda aşırı sağcı ve Neonaziler'in taşkınlık
çıkardığı olaylarda 30 polis yaralanmıştı. Gösterilerde aşırı sağcılar polise
taş ve şişe fırlatmıştı. Saksonya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Meyer-Plath, 'Saksonya böyle bir olayı daha önce yaşamamıştı. Bu saldırı ve
taşkınlıktan NPD sorumludur' dedi.  

Heidenau'da bu haftasonunda da şiddet olaylarının yaşanmasından endişe
ediliyordu. Gece Heidenau ve Dresden'de sakin geçti. Dresden'de toplanan
5 bin kişi, mültecilerle dayanışma içinde oldukları mesajını verdi. Bu
göstericilerin 400'ü daha sonra Heidenau'da toplanarak mültecilere destek
gösterisi düzenledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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